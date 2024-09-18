Женщины – 79 лет, а мужчины? Узнали, сколько в среднем живут белорусы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Людмила Жилевич, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Наши женщины особенно перешагнули среднюю продолжительность жизни – до 79 лет практически. Можно сказать, что они являются первопроходцами. Мужчины немножечко запаздывают, на 10 лет. Но тенденция, которая есть на сегодня, говорит о том, что мужчины начинают подтягиваться. Последние годы мы видим – они тоже начинают подтягиваться к женщинам и их средняя продолжительность жизни растет.

Но растет не только продолжительность жизни. Мы говорим о качестве жизни. Здесь составляющая в первую очередь – это не только здоровье, а еще и социальный фактор. Это доступность здравоохранения, возможность продлить свой функционал, психический статус, а это вера в завтрашний день. Это, наверное, то, что является тремя составляющими долголетия и качества жизни пожилого человека.