Единый центр обслуживания по вопросам подключения к электросетям для юридических и физических лиц начал работу в Минске

Новости Беларуси. В Минске начал работу Единый центр обслуживания по вопросам подключения к электрическим сетям для юридических и физических лиц. Новая структура избавляет от необходимости отдельно обращаться в различные инстанции. Работа здесь организована по принципу «Одного окна». Для получения комплексной услуги достаточно просто обратиться в центр с заявлением.

К слову, работать он будет шесть дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера без перерыва на обед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера «Белэнерго»:

Как вы знаете, для того, чтобы подключиться, нужно получить технические условия, выполнить проект, строймонтаж и прийти к энергетикам за подключением. На сегодняшний день, если потребителю нужно, он подает здесь нам заявление и мы организовываем дальше все взаимодействие, собственными силами, собственными подразделениями выполняем строительный проект, выполним строймонтаж и обеспечим необходимые замеры, измерения, чтобы человеку, не обращаясь к нам, мы подали напряжение в максимально короткие сроки.