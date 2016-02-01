Минский метрополитен презентовал новые информационные схемы

Новости Беларуси. Столичная подземка презентовала новые информационные схемы. Подробная карта местности с детальным описанием микрорайонов, основных линий наземного транспорта, магазинов и коммунальных служб отныне встречает пассажиров в метро. Чтобы минчане не заблудились в лабиринтах мегаполиса, каждый выход пронумерован.

Съемочная группа «Столичных подробностей» поинтересовалась у пассажиров, как они оценивают новую систему ориентиров в столичной подземке.

Минчане:

Это очень хорошая инновация, потому что это поможет туристам. Я видела, что уже много людей сюда подходили. Это поможет найти выход людям даже в метро, понять, куда садиться, на какой автобус ехать, на какую улицу выходить.

Понятнее. Тут больше обозначений, транспорт расписан на остановках.

Карта сразу заметна, довольно удобно сейчас ориентироваться. Поэтому я думаю, что если кто-то незнаком с этой местностью, то он без проблем сориентируется.

Бумажные системы ориентирования появились пока в вестибюлях и на платформах «Кунцевщины» и «Уручья». Если пилотный проект придется по вкусу минчанам, то такие схемы могут украсить все станции метро. По словам специалистов, этот вариант не окончательный. Каждый желающий может предложить свое видение карты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Карта будет дорабатываться с учетом мнения пассажиров. Через сайт организации, через систему «вопрос-ответ», электронные обращения, письма граждан, социальные сети.