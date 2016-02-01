Республиканская ярмарка компаний Беларуси открылась в Минске: за 10 дней ее посетят более 35 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минске открылась одна из крупнейших ярмарок нашей страны. Планируется, что за 10 дней работы ее посетят более 35 тысяч человек. На Республиканской ярмарке компаний Беларуси можно будет приобрести одежду, обувь, косметику, бытовую технику, товары для дома, продукты питания, текстиль, посуду и многое другое.

Свою продукцию представят более 20 белорусских производителей. Торгующие предприятия выполняют основное условие участия в ярмарке – предоставление максимально низкой цены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Главное отличие этой ярмарки от других в том, что здесь большинство предприятий и товаров представлены отечественного производства – более 80%. Это как продукция продовольственная, так и промышленная. Цены здесь идут непосредственно от производителя, исключаются посредники, поэтому можно сэкономить.