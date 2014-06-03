Единство православных и католиков в Беларуси

Новости Беларуси. Православные и католики. Исторически сложилось так, что именно эти две конфессии живут бок о бок. Смешанные религиозные семьи скорее обыденность, чем повод для удивления. Поэтому и христианские праздники такие, как Рождество, Пасха, многие белорусы отмечают дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Татьяна Ревизоре, СТВ:

Каждый день к центральной площади Вилейки приходят верующие. Среди них как католики, так и православные. Неудивительно, храмы обеих конфессий уже более сотни лет соседствуют на расстоянии всего пары десятков метров. Вот это, к примеру, костел «Возвышения Святого креста», а через дорогу — церковь «Святой Марии Египетской».



Здесь на Вилейщине едва ли встретишь семью, в которой бы не смешались христианские конфессии. Чета Буславских как раз из таких. Он — православный, она — католик. Это не стало помехой для проведения одного из самых сакральных обрядов — венчания.



Ольга и Сергей Буславские:

Абсолютно никаких проблем у нас не возникло. Ни со стороны духовенства: ни с православного, ни с католического. Две иконки разные были просто и все. Главное, что мы повенчаны. В нашей семье никогда не было разницы между православными и католиками. Моя бабушка-православная была замужем за дедушкой-католиком.



Дочке Ольги и Сергея уже одиннадцать. Девочка, как и мать, ходит в костел. Впрочем, духовные праздники они всегда отмечают вместе — одной большой семьей, а в 2014 году главный день, Пасха, и вовсе совпал.



Ключевую роль в диалоге конфессий играют сами священнослужители. Настоятель католического костела, отец Александр православных иначе как братьями не называет. Об этом он не перестает говорить на проповедях, а иногда и сам наведывается в церковь.



Ксендз Александр Барило, настоятель прихода «Возвышения Святого креста»:

Гэта наша заданне — будаваць адзінства. Каб ні ў якім выпадку не адчувалася, што мы маем нейкую іншую прыналежнасць да той ці іншай канфесіі, да таго ці іншага абраду.



Существуют и совместные проекты. Так, в демографическом бою и православные, и католики заняли одну сторону баррикады. И не только в этом направлении диалог продолжается.



Павел Сердюк, настоятель прихода святого Николая Японского:

Наша страна предстает как многоконфессиональное сообщество. Эта сбалансированность отношений в межхристианском и межрелигиозном мире отмечается очень часто на различных уровнях (как на уровне церковном, так и государственном).

Как бы не отличались православные и католики в деталях, общие ценности остаются незыблемыми для представителей и той, и другой конфессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.