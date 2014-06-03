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Ветеранов ВОВ и узников концлагерей чествовали 3 июня в Гродно

03 июня 2014 15:09
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Новости Беларуси. Награда нашла героев. 3 июня в Гродно чествовали ветеранов Великой отечественной войны и узников концлагерей. В торжественной обстановке фронтовикам вручили юбилейную медаль, утверждённую Указам главы государства. Большинство награждённых участвовали в операции «Багратион» и воевали на территории нашей страны в 1944.

Всего в областном центре памятной награды будут удостоены более 1000 участников Великой отечественной. Фронтовикам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на чествования, медаль принесут домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шишков, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, ветераны, особенно рады, что нас Республика Беларусь, весь народ во главе с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко не забывают, оказывают нам материальную помощь и заботу проявляют во всех делах.

# общество # Беларусь помнит # Николай Шишков

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