Ветеранов ВОВ и узников концлагерей чествовали 3 июня в Гродно

Новости Беларуси. Награда нашла героев. 3 июня в Гродно чествовали ветеранов Великой отечественной войны и узников концлагерей. В торжественной обстановке фронтовикам вручили юбилейную медаль, утверждённую Указам главы государства. Большинство награждённых участвовали в операции «Багратион» и воевали на территории нашей страны в 1944.

Всего в областном центре памятной награды будут удостоены более 1000 участников Великой отечественной. Фронтовикам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на чествования, медаль принесут домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шишков, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы, ветераны, особенно рады, что нас Республика Беларусь, весь народ во главе с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко не забывают, оказывают нам материальную помощь и заботу проявляют во всех делах.