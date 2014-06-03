Новости Беларуси. Крупнейшее захоронение военнопленных советских солдат и мирных жителей времен Великой Отечественной найдено в Гродно. Во время возведения ангара на территории военной части строители обнаружили останки 240 человек. Сейчас их изучают эксперты, чтобы точно сказать, при каких обстоятельствах погибли люди. Позже их перезахоронят в братской могиле на городском кладбище. К сожалению, говорят специалисты, установить личности погибших уже невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Добрянский, командир взвода 52 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РБ:

Есть останки, которые принадлежат военнослужащим Красной армии. Есть останки, которые предварительно принадлежат мирным жителям, жертвам войны. То есть существующие находки говорят о том, что это были мирные жители либо военнослужащим Красной армии.

Историки говорят, что во время войны с 41 по 43 годы на этом месте располагался немецкий лагерь для военнопленных «Шталаг». Первые красноармейцы попали сюда через два месяца после начала войны.

Игорь Лапенок, начальник управления военного комиссариата Гродненской области:

Первые эшелоны, которые поступали на эту территорию, прибывали порядка от 1,5 до 2 тысяч военнопленных. По неполным данным в зиму 41-42 годов здесь от болезней, нечеловеческих условий погибло до 6 тысяч красноармейцев. Всего предположительно на этой территории было захоронено около 18 тысяч человек.