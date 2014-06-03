Работы по созданию мемориала в честь операции «Багратион» выходят на финишную прямую: торжественное открытие запланировано на 21 июня

Новости Беларуси. Работы по созданию мемориала в честь операции «Багратион» выходят на финишную прямую. Семиметровый монумент возводится в Светлогорском районе: именно отсюда начиналась уникальная операция, результатом которой стало полное освобождение территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориальный комплекс, который в перспективе будет дополнен музеем, часовней и военной техникой, расположился на самом краю некогда обширных болот. Именно такая местность позволила Красной армии нанести внезапный удар по германской группе армии «Центр». Для победного марша советских танков по белорусским болотам были проложены десятки километров гатей. Продуманная стратегия и тщательная инженерная подготовка стали залогом успеха операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изяслав Котляров, автор идеи создания мемориала:

Операция «Багратион» настолько уникальная, настолько победная, что равных ей нету.

Монумент возводится при финансовой поддержке Союзного государства Беларуси и России. Торжественное открытие запланировано на 21 июня — именно в этот день исполнится 70 лет с момента начала операции.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

Одна из выдающихся военных операций во время Отечественной войны, операция, которая привела к освобождению Беларуси в конечном счете, поэтому, я считаю, вполне логично здесь наличие (буквально в ближайшем будущем) мемориала. То, что он будет вовремя сделан никаких сомнений нет.