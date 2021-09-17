Беларусь впервые отмечает День народного единства. Что общего у марта 1921-го и августа 2020-го?

Новости Беларуси. 17 сентября Беларусь впервые отмечает новый праздник в календаре – День народного единства. Своими корнями он уходит к событиям 17 сентября 1939 года, когда в результате освободительного похода Красной армии были воссоединены Западная Беларусь и БССР, разделенные в 1921-м по итогам Рижского мирного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждение нового праздника главой государства стало логическим продолжением всего 2021 года, который проходит под этим знаком. Для всех белорусов он стал символичным. Ведь август 2020-го как будто еще раз повернул историю вспять. Через Беларусь попытались вновь проложить линию разлома. В этот раз уже даже не территориального. И мы узнали настоящую цену единства, выстояв под ударами гибридной войны, которую развернули против нашего общества как некоторые лица, так и отдельные страны.

Сегодня мы не только сохранили те очертания, которые наша страна обрела много десятилетий назад, но и сохранили общую историю. А также осознали, что единство народа это не просто красивый лозунг, а, по сути, фундамент развития нашей страны и общества. Только вместе мы – сила.