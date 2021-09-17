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Беларусь впервые отмечает День народного единства. Что общего у марта 1921-го и августа 2020-го?

17 сентября 2021 06:18
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Новости Беларуси. 17 сентября Беларусь впервые отмечает новый праздник в календаре – День народного единства. Своими корнями он уходит к событиям 17 сентября 1939 года, когда в результате освободительного похода Красной армии были воссоединены Западная Беларусь и БССР, разделенные в 1921-м по итогам Рижского мирного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые отмечает День народного единства. Что общего у марта 1921-го и августа 2020-го?-1

Утверждение нового праздника главой государства стало логическим продолжением всего 2021 года, который проходит под этим знаком. Для всех белорусов он стал символичным. Ведь август 2020-го как будто еще раз повернул историю вспять. Через Беларусь попытались вновь проложить линию разлома. В этот раз уже даже не территориального. И мы узнали настоящую цену единства, выстояв под ударами гибридной войны, которую развернули против нашего общества как некоторые лица, так и отдельные страны.

Беларусь впервые отмечает День народного единства. Что общего у марта 1921-го и августа 2020-го?-4

Сегодня мы не только сохранили те очертания, которые наша страна обрела много десятилетий назад, но и сохранили общую историю. А также осознали, что единство народа это не просто красивый лозунг, а, по сути, фундамент развития нашей страны и общества. Только вместе мы – сила.

Беларусь впервые отмечает День народного единства. Что общего у марта 1921-го и августа 2020-го?-7

По случаю праздника в Могилеве даже появится площадь Народного единства. А настоящим подарком к этому дню станет открытие памятного знака в виде гранитного василька с белорусским орнаментом, который станет ее главным символом.

# Год народного единства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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