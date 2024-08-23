Единая форма для учителей появится в Узде. Такое решение приняли педагоги первой городской школы имени Пушкина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На своем примере они решили показать ученикам, как можно соблюдать установленные правила, сохранив свою индивидуальность. Так, с 1 сентября единый стиль одежды станет общим для всех. Главное в нем – соблюдение цветовой гаммы. Низ – обязательно черный, верх – допускается белый и голубой. Свободу в выборе одежды не ограничивают. Единым элементом станет эмблема учебного заведения.

Анатолий Атрахович, директор Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Около 70 % учащихся и их законных представителей выбрали черный цвет. Вы знаете, и педагоги, около 70-80 % тоже остановились на этом цвете. Наверное, если ты какую-то тему обсуждаешь и большинство ее принимает, то и остальные под нее подключаются. Цвет еще классический, практичный.