Белорусские арбузы вытесняют импортные! Узнали о секретах выращивания

Белорусские арбузы по вкусу и качеству не уступают привозным. Ежегодно у населения Белкоопсоюз закупает до 1200 тонн этой ягоды. Долгое время лидером по выращиванию арбузов считалась Брестская и Гродненская области, а пять лет назад технологию «раскусили» в Могилевской. За экспериментальный аграрный проект взялись на сельхозпредприятии «Рассвет имени Орловского». С тех пор кировские арбузы каждый год на полках местных магазинов, а в могилевских огородах все чаще можно увидеть полосатые грядки.

Южные ягоды получили прописку на кировских полях пять лет назад. Тогда в успех эксперимента мало кто верил, но агрономическое бесстрашие всегда было отличительной чертой местного хозяйства. За всю историю «приручить» здесь пытались немало экзотики – от женьшеня до грецких орехов. Многие из новых культур пустили корни. Секрет – в заботливых руках.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Если посеяли, нужен должный уход за каждой культурой, так же и за арбузом.

Первый арбузный сезон был волнительным. Помогать в посадочных работах приехал даже доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Аутко. Премьера кировских арбузов стала настоящей сенсацией. Отлаженная тогда технология работает и сегодня. Впрочем, в этом году в хозяйстве снова арбузный эксперимент. Эти ягоды получили из нерайонированного (не адаптированного под наш климат) сорта Бедуин. Опыт оказался удачным. С экспериментального поля уже собрали более 10 тонн урожая.