В Минске ко Дню города откроют 9 новых зон отдыха

Ко Дню города в Минске появятся новые зоны отдыха. Они откроются во всех районах столицы. К слову, только за 2024 год их стало на 54 больше. А уже в сентябре к ним добавятся еще девять, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, ко Дню Независимости в Советском районе обустроили сквер Ивана Мележа. Изюминкой стали необычные скамейки, детский игровой комплекс и место для занятий спортом. Локация уже полюбилась жителям района. Сейчас здесь обустраивают новую зону отдыха.