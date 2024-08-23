В Минске ко Дню города откроют 9 новых зон отдыха

Ко Дню города в Минске появятся новые зоны отдыха. Они откроются во всех районах столицы. К слову, только за 2024 год их стало на 54 больше. А уже в сентябре к ним добавятся еще девять, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, ко Дню Независимости в Советском районе обустроили сквер Ивана Мележа. Изюминкой стали необычные скамейки, детский игровой комплекс и место для занятий спортом. Локация уже полюбилась жителям района. Сейчас здесь обустраивают новую зону отдыха.
Виктория Сорокина, заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Советского района:
Как подарок жителям района ко Дню города Минска обустраивается еще одна зона отдыха по улице Халтурина. Планируется разместить детское игровое, спортивное оборудование, песочницы, садовые качели и такие декоративные элементы, как, например, габионы в виде павлинов и декоративные кормушки для птиц. Также запланирована установка воркаута, беседок и иной садовой мебели.
Создают новые зоны отдыха и в других районах столицы. Уже приступили к работам и в Заводском, здесь появится необычная локация с тропиночной сетью. Протяженность маршрута – порядка одного километра. Обустроят входную группу, детские игровые комплексы, появится и оригинальное декоративное ограждение.