«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом
Новости Беларуси. Поддержали медиков курсанты Минского суворовского училища и лицеисты МЧС – они записали видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»
«Мы вместе, мы справимся!» – слоган ролика. В нем ребята напоминают о том, что героями не рождаются – ими становятся. И кроме благодарности врачам, которые ежедневно ведут борьбу с пандемией, есть в видеообращении и слова, адресованные каждому из нас.
Видео в поддержку медиков облетело все платформы интернета. К созданию таких роликов уже присоединились сотни людей, компаний и общественных организаций.
Так, например, свое «Дзякуй» людям в белых халатах выразили десантники прямо на плацу.
Все белорусское общество в эти дни включилось в марафон добра. Благотворительную акцию организовала милиция, а артисты провели уже несколько онлайн-марафонов.
Чтобы сохранить силы врачей, кафе и рестораны обеспечивают их горячими обедами. Представители сотен компаний направляют в больницы и поликлиники различную помощь.