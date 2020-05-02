«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Новости Беларуси. Поддержали медиков курсанты Минского суворовского училища и лицеисты МЧС – они записали видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

«Мы вместе, мы справимся!» – слоган ролика. В нем ребята напоминают о том, что героями не рождаются – ими становятся. И кроме благодарности врачам, которые ежедневно ведут борьбу с пандемией, есть в видеообращении и слова, адресованные каждому из нас.