Александра Герасименя о благотворительности: «Я поняла, насколько это важно»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
«Ситуация сделала меня жёстче и более недоверчивой». Как Герасименя пережила дисквалификацию в 2003 году
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы занимаетесь широко, я знаю, благотворительностью. Почему Вы к этому пришли – Вас что-то подтолкнуло или это было просто по зову сердца?
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
В благотворительность попала я ещё давно. Наверное, как только начала показывать первые свои успехи. Меня тогда пригласили в проект «Спортсмены – детям», где мы вместе с депутатами ездили и поздравляли деток с праздниками, ездили в различные детские дома. Наверное, тогда неосознанно, но я поняла, насколько это важно, насколько это важно, когда ты достиг чего-то, показывать своим примером, что это хорошо, что это правильно. Что если кому-то нужна помощь, то её нужно оказать.
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания
– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.