«Есть девчонка одна» возвращается. Новый сезон стартует в ноябре

Самое женское реалити-шоу возвращается на экраны.
Кто дойдет до финала?
И поборется за главный приз?
«Есть девчонка одна». Новый сезон. Скоро.
Штормовое предупреждение распространяется на всю Гомельскую область.
«Стрела» отработает аварийные районы на территории Брестской области.
Во времена бронзового века такой топор был личным предметом каждого воина.
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