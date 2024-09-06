Обращений на «горячую линию» ФПБ по вопросам уборочной стало меньше

Сев озимых, уборка кукурузы, свеклы, картофеля и заготовка овощей. В аграрной отрасли Беларуси традиционные осенние работы находятся в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая жатва позади, и это изменило подходы в организации консультационной помощи занятым в сельском хозяйстве со стороны профсоюзов. «Горячая линия» ФПБ по вопросам уборочной была запущена в июле. Она показала свою эффективность. Основываясь на этом опыте, теперь к специалистам по охране труда могут обращаться представители всех отраслей.