Обращений на «горячую линию» ФПБ по вопросам уборочной стало меньше

Сев озимых, уборка кукурузы, свеклы, картофеля и заготовка овощей. В аграрной отрасли Беларуси традиционные осенние работы находятся в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сев озимых, уборка кукурузы, свеклы, картофеля и заготовка овощей. В аграрной отрасли Беларуси традиционные осенние работы находятся в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовая жатва позади, и это изменило подходы в организации консультационной помощи занятым в сельском хозяйстве со стороны профсоюзов. «Горячая линия» ФПБ по вопросам уборочной была запущена в июле. Она показала свою эффективность. Основываясь на этом опыте, теперь к специалистам по охране труда могут обращаться представители всех отраслей.
Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Ввиду того, что на горячую линию обращались не только работники сельскохозяйственных организаций, а всех отраслей республики, в настоящий момент принято решение продолжить работу горячей линии по данному же номеру. Но уже могут обратиться работники всех отраслей по всем интересующим вопросам.
Номер «горячей линии» +375(29) 676 18 40 доступен в рабочие дни. Специалисты Федерации профсоюзов детально изучат каждый звонок и при необходимости выедут на место.