Некоторые наемники, прибывшие из Польши и Южной Кореи, решили разорвать контракт с ВС Украины, получив денежное довольствие за время обучения и нахождения в тыловых районах, пишет ТАСС.

Отмечается, что иностранцы, желая получить «легкие» деньги, продолжают направляться в Украину. И далее с полученным удовольствием часть наемников, прибыв на территорию села Садки Сумской области, разрывают контракт с ВСУ.

Вместе с тем, в Украине много бывших военнослужащих стран ЕС, а также североамериканских государств, обладающих боевым опытом, но уволившихся из армии.

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