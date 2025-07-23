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Часть украинских наёмников расторгли контракт с ВСУ, попав на передовую – ТАСС

23 июля 2025 09:05
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Часть украинских наёмников расторгли контракт с ВСУ, попав на передовую – ТАСС-0

Некоторые наемники, прибывшие из Польши и Южной Кореи, решили разорвать контракт с ВС Украины, получив денежное довольствие за время обучения и нахождения в тыловых районах, пишет ТАСС.

Отмечается, что иностранцы, желая получить «легкие» деньги, продолжают направляться в Украину. И далее с полученным удовольствием часть наемников, прибыв на территорию села Садки Сумской области, разрывают контракт с ВСУ.

Вместе с тем, в Украине много бывших военнослужащих стран ЕС, а также североамериканских государств, обладающих боевым опытом, но уволившихся из армии.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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