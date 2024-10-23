Дзиодзина о выборах в Молдове: результаты голосования обернулись стратегическим провалом зарубежных политтехнологов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Происходящие выборы в Молдове наиболее примечательны тем, что, несмотря на все вложенные силы со стороны зарубежных пропагандистов и политтехнологов, избирательный процесс, очевидно, не происходит столь гладко, как те сперва ожидали.

Напомню, что в этот раз было решено совместить сразу два крупных политических мероприятия: референдум о евроинтеграции Молдовы и президентские выборы. По всей вероятности, полагалось, что таким образом есть шанс повлиять на исход голосования в пользу нынешнего президента Майи Санду. Поскольку именно она активно выступала за присоединение молдован к Евросоюзу. Похоже, что согласно проваленному плану политтехнологов, должны были сработать ассоциативные связи между стремлением в «европейское будущее» и личностью Санду. И часть избирателей, что изначально не выражали к ней благосклонности, все равно отдавали бы ей предпочтение только лишь потому, что очень хотели бы Евросоюз. Однако результаты голосования, скорее, обернулись стратегическим провалом зарубежных политтехнологов, указав, что на самом деле авторитет ЕС сильно преувеличен. И не так уж активно молдавский народ рвется туда интегрироваться. Из чего можно сделать вывод, что идеальная картинка и язык психологии впечатлений на этот раз не сработали. И как бы манипуляторы ни старались, критичное восприятие у молдавского избирателя все равно осталось. Ведь при всем явном и неявном воздействии на общественность, подсчитанный процент желающих вступить в ЕС настолько символически переступил черту в 50%, что о каком-либо преимуществе и говорить даже неловко.