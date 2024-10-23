Беларусь стремится стать полноправным членом БРИКС – Рыженков

Беларусь рассчитывает на статус страны – партнера БРИКС, но в будущем стремится стать полноправным членом объединения. Об этом накануне заявил глава нашего внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником с теми странами, которые входят в БРИКС, даже с учетом недавнего расширения организации.

В Казани в эти дни продолжается 16-й саммит БРИКС. Впервые в нем принимают участие новые члены объединения: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Всего ожидается участие 36 государств и шести международных организаций, а также генсека ООН Антониу Гутерриша.

Белорусская делегация также принимает участие в мероприятиях на полях форума: поддержание и развитие альтернатив однополярному мироустройству – одна из основ нашей внешней политики. Присоединение к БРИКС в будущем положительно скажется не только на экономических показателях Беларуси, но и поднимет международный авторитет нашей страны. В свою очередь нам также есть что предложить.