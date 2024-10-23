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Беларусь стремится стать полноправным членом БРИКС – Рыженков

23 октября 2024 06:49
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Беларусь рассчитывает на статус страны – партнера БРИКС, но в будущем стремится стать полноправным членом объединения. Об этом накануне заявил глава нашего внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стремится стать полноправным членом БРИКС – Рыженков-2

Максим Рыженков подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником с теми странами, которые входят в БРИКС, даже с учетом недавнего расширения организации.

В Казани в эти дни продолжается 16-й саммит БРИКС. Впервые в нем принимают участие новые члены объединения: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Всего ожидается участие 36 государств и шести международных организаций, а также генсека ООН Антониу Гутерриша.

Белорусская делегация также принимает участие в мероприятиях на полях форума: поддержание и развитие альтернатив однополярному мироустройству – одна из основ нашей внешней политики. Присоединение к БРИКС в будущем положительно скажется не только на экономических показателях Беларуси, но и поднимет международный авторитет нашей страны. В свою очередь нам также есть что предложить. 

Беларусь стремится стать полноправным членом БРИКС – Рыженков-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Мы знаем активную позицию Александра Григорьевича Лукашенко в отношении внешнеполитических процессов, которые происходят во всем мире. И в этом отношении Беларусь может стать неким драйвером в ускорении процессов превращения БРИКС в международную организацию. 

Это очень важно, потому что это принесет Беларуси колоссальные внешнеполитические дивиденды, которые в денежном эквиваленте не оцениваются, потому что они бесценны, а еще и потому, что внешнеполитические дивиденды приносят пользу стране на протяжении очень длительного времени. Это первый аспект.

Беларусь стремится стать полноправным членом БРИКС – Рыженков-6

Серьезную роль наше государство может сыграть и в вопросе построения новой архитектуры международной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения, а главное, верховенства международного права. 

Что касается экономических показателей БРИКС, по итогам 2023 года на страны-участницы приходится 36,8 % мирового ВВП. Объединение подвинуло с лидирующей позиции «Большую семерку». В прошлом году доля G7 в мировой экономике достигла минимальных за всю современную историю 29 %. 

# Международная политика

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