Беларусь входит в мировой топ-5 стран – экспортёров молочки

«Беларусь молочная». Одно из ключевых мероприятий в аграрной сфере начнет работу 23 октября в Минске. Международный (10-й по счету) форум соберет более полутысячи участников из Беларуси, России, Турции, Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители заводов, топ-менеджеры, отечественные и зарубежные оптовые покупатели обсудят перспективы развития отрасли. В деловой программе также заявлены презентации продукции. Беларусь славится качеством. Наша страна входит в пятерку ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире.

В целом сельское хозяйство, на которое белорусы сделали ставку еще в 90-х, приносит уверенную прибыль, даже в условиях внешнеэкономического давления. В целом второй год подряд экономика Беларуси растет темпами выше мировых.

Елена Фурс, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За 9 месяцев ВВП Беларуси составил 104,5 %, что выше прогнозного показателя. Очень хорошо сработала промышленность, весомый вклад внесли в показатели экономики розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство, транспорт. Для того чтобы сегодня наша экономика работала нормально, надо нивелировать влияние санкций на население и сделать так, чтобы наши предприятия работали без остановки. На сегодня у правительства и Министерства экономики это получается.

По итогам 9 месяцев выполняются практически все важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития. Обеспечен опережающий рост реальных денежных доходов населения и инвестиций.