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Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении

23 октября 2024 06:29
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Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении. Авиаперевозчики двух стран в ближайшем будущем смогут выполнять как грузовые, так и пассажирские рейсы, несмотря на большое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении-2

Сейшелы расположены в 7 тысячах километрах от Беларуси. Это архипелаг в Индийском океане, состоящий из 115 островов и находящийся недалеко от Мадагаскара. Стороны уверены, что реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами.

# Туризм

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