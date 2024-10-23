Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении. Авиаперевозчики двух стран в ближайшем будущем смогут выполнять как грузовые, так и пассажирские рейсы, несмотря на большое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейшелы расположены в 7 тысячах километрах от Беларуси. Это архипелаг в Индийском океане, состоящий из 115 островов и находящийся недалеко от Мадагаскара. Стороны уверены, что реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами.