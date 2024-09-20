Дзиодзина: ключик от радости жизни находится не где-то там, за пределами родных стран и домов, а в пределах своего и себя

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Поздравляя население Беларуси с Днем народного единства, Александр Лукашенко подчеркнул, что народ объединяет и делает счастливыми на родной земле именно то, что мы можем считать своим – наследие предков, достижение современников, собственная история и уникальная культура. Ни на кого не похожая.

И как бы ни казалось порой современному человеку, что хорошо, как говорится, «там, где нас нет» – ни оно место в мире не станет роднее того, которое свое. Поэтому не стоит удивляться историям тех белорусов, которые сначала уехали искать лучшей жизни за границей, но теперь скучают по дому. Или вообще сожалеют о том, что в свое время дернулись. Потому как на новом месте, может, и неплохо, а все равно чужое: и набор характерных проблем, и язык, и менталитет, и культура. Другие люди, другие традиции, другие способы выстраивать отношения, другое понимание нормы и атмосфера вокруг тоже какая-то совершенно неблизкая.

В итоге, погрузившись в реальность заграничной страны, самым большим откровением оказывалось то, что лучше своего ничего нет. Тем не менее часть людей склонна думать, что где-то за пределами их родных стран другие народы, если и живут по-другому, якобы лучше и проще: зарплаты побольше, работы поменьше, люди добрее, а условия жизни комфортнее.