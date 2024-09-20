Дзиодзина: ключик от радости жизни находится не где-то там, за пределами родных стран и домов, а в пределах своего и себя
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Поздравляя население Беларуси с Днем народного единства, Александр Лукашенко подчеркнул, что народ объединяет и делает счастливыми на родной земле именно то, что мы можем считать своим – наследие предков, достижение современников, собственная история и уникальная культура. Ни на кого не похожая.
И как бы ни казалось порой современному человеку, что хорошо, как говорится, «там, где нас нет» – ни оно место в мире не станет роднее того, которое свое. Поэтому не стоит удивляться историям тех белорусов, которые сначала уехали искать лучшей жизни за границей, но теперь скучают по дому. Или вообще сожалеют о том, что в свое время дернулись. Потому как на новом месте, может, и неплохо, а все равно чужое: и набор характерных проблем, и язык, и менталитет, и культура. Другие люди, другие традиции, другие способы выстраивать отношения, другое понимание нормы и атмосфера вокруг тоже какая-то совершенно неблизкая.
В итоге, погрузившись в реальность заграничной страны, самым большим откровением оказывалось то, что лучше своего ничего нет. Тем не менее часть людей склонна думать, что где-то за пределами их родных стран другие народы, если и живут по-другому, якобы лучше и проще: зарплаты побольше, работы поменьше, люди добрее, а условия жизни комфортнее.
Алена Дзиодзина:
В то время, как вне поля внимания, как правило, остается то, что зарплаты повыше уходят на продукты питания подороже, квартплату – побольше и медицинские услуги по цене больших денег. Ключевая суть подобного заблуждения в том, что человек склонен измерять уровень жизни других именно теми мерками, что применимы в его стране. Упуская из виду тот факт, что более высокий доход за пределами его страны не пропорционален более комфортному уровню жизни в другом государстве.
Другие цены, другие заботы, возможно, другие аспекты все тех же проблем и, наверняка, точно так же есть недовольные. Пусть по другому поводу, но все-таки есть. Потому не стоит особенно удивляться, что часть американского населения с удовольствием бы заменили демократов республиканцами или возникшей инициативе во Франции объявить Макрону импичмент.
Тем не менее, подобные известия из других стран способны оказаться для части представителей иных государств – откровением. Когда думалось, будто бы там хорошо, а оказалось не очень. И если все-таки сравнивать, то жизнь у себя в стране вдруг окажется лучше, комфортнее и понятнее.
Однако, что важно уяснить каждому, кто поймал себя на склонности к заблуждению – лучший способ не обманывать самого себя – эрудиция. И если нам что-то кажется о других, то верифицировать точку зрения способна помочь образованность. А ключик от радости жизни находится не где-то там за пределами родных стран и домов. А в пределах своего и себя!