Белорусские таможенники отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник 20 сентября у наших таможенников. С начала года в бюджет Беларуси перечислено на 18 % платежей больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкционная политика Евросоюза подсказала белорусскому бизнесу новые рынки сбыта. Перестраивать логистику, в частности на Восток, помогает таможенная служба. Ее задача – сохранить внешнеэкономическую деятельность наших предприятий, экспорт белорусской продукции, импорт сырья и оборудования. Ускорить процесс транспортировки товаров позволяет внедрение новых технологий. Например, груз, который находится в любой точке страны, могут оформлять удаленно из закрытых пунктов пропуска.

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси: Базис – это школа Советского Союза, которая от нас перешла на таможенную службу Республики Беларусь. И та школа, которую мы не потеряли, а имея этот базис, правовые основы и опыт наших заслуженных ветеранов, используя это, начали развивать свою таможенную службу. Укрепляя постепенно при поддержке правительства именно технические средства таможенного контроля.

Виктор Зубик, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Работа на границе сейчас связана с негативными, недружественными действиями сопредельных стран. Наша задача, задача таможенников, эти действия, что от нас зависит, максимально нивелировать. Работать быстрее, качественнее, не допускать ошибки. Конечно, на границе сейчас есть очереди по вине сопредельных сторон. Ведем работу по обеспечению комфортных условий в этих очередях.

Сегодня на белорусской границе функционирует только пять автодорожных пунктов пропуска из 26. Для комфорта в процессе ожидания в Беларуси построят специальные площадки с внедрением электронной очереди.