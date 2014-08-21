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Джеки Чан извинился за сына-наркомана: Узнав об этом, я пришел в ярость

21 августа 2014 17:26
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Новости Китая. Актер Джеки Чан принес публичные извинения за своего сына Джейси и заявил, что берет ответственность за поступок сына на себя.

Напомним, 32-летнего Чана-младшего задержали в Пекине за хранение наркотиков.

Полиция провела обыск в квартире Джейси и обнаружила сто граммов марихуаны.

Вместе с Джейси задержали и его друга, известного тайваньского киноактера Кэ Чжэньдуна. Друзьям грозит уголовное наказание, предположительно до трех лет тюремного заключения.

Джеки Чан, актер, отец Джейси: 
Я не в состоянии научить сына, поэтому тоже должен нести ответственность. Джейси и я приносим извинения обществу. Узнав об этом, я пришел в ярость. Как общественный деятель, я чувствую стыд. А будучи отцом, я опечален и разочарован. <...>. Ты совершил неподобающий проступок и должен нести ответственность за последствия. Но я твой отец и всегда буду с тобой.

Чан-старший признался, что новость об аресте сына шокировала всю семью.

У матери Джейси «разрывается сердце от горя». Актер выразил надежду на то, что история, в которой оказался его сын, послужит уроком для всех молодых людей и предостережет их от чудовищных поступков.

Знаменитости нередко оказываются в плену у своих пороков. Одни предпочитают тщательно скрывать их, другие делают свои вредные привычки достоянием общественности.

Певица и актриса Лайза Миннелли за свое исключительное мастерство получила все самые престижные американские награды: «Гремми», «Томми», «Золотой глобус», «Оскар». В отличие от многих других кинозвезд Миннелли не скрывает свои пороки. Самые страшные из них – алкоголь и наркотики. Актриса много раз лечилась в лучших американских клиниках. Вроде бы все шло успешно. А потом – страшные срывы. Избавление от пагубной страсти прошло у актрисы с невероятным трудом. Она борется со своими злейшими врагами на протяжении всей жизни.

Почему актриса в детстве молилась, чтобы не быть похожей на свою мать? Подробности вы узнаете из видео.

# Звезды

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