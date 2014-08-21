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  • Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий: можно ли в Беларуси стать вторым Стивом Джобсом или Марком Цукербергом?

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий: можно ли в Беларуси стать вторым Стивом Джобсом или Марком Цукербергом?

21 августа 2014 11:22
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Все мы знаем такие имена как Билл Гейтс, Дональд Трамп, Марк Цукерберг…  Люди, которые благодаря своему таланту построили целую империю. А возможно ли это в Беларуси?

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
Почему нельзя быть успешным в собственной стране и реализовываться здесь?

Он вдохновился опытом зарубежных компаний и в 2006 году в Беларуси заработал Парк высоких технологий.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
Сегодня это уже довольно серьезный проект, который стал ведущим IT-кластером в центральной  и восточной Европе. И сегодня многие знают Беларусь уже именно в контексте высоких технологий. 

Любой проект начинал с тяжелого. По неволе сталкивался с человеческим скептусом. Главное: верить в себя и свою идею, и тогда…

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
В будущем будут «выстреливаться» и будут появляться свои «Стивы Джобсы», «Биллы Гейтсы»… Имя, с которыми сегодня ассоциируется индустрия высоких технологий. Надо верить в это и способствовать созданию этой среды, где они могли бы появляться и воспитываться.

Успешный человек ищет возможность. Неуспешный - отговорки и новые препятствия.  Валерий не останавливается на достигнутом. Он пишет книги и реализует еще несколько проектов, открыл свыше 60 лабораторий в разных университетах, чтобы выращивать новые одаренные кадры. Он успевает абсолютно все!

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
Думаю, никаких секретов нет, нужно просто иметь какое-то дело, любить его и посвящать ему самого себя, а все остальное - выстроится… 

Валерий еще долго рассказывал о своих победах. О том, что жизнь пыталась его «ломать», но он никогда не сдавался и шёл за своей белорусской мечтой.

Какой бы не была ваша цель, вы можете её достигнуть. Главное - немного потрудиться!  

 

# общество # It-технологии # Фотофакт # Валерий Цепкало # Мария Богатырь # Парк высоких технологий

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