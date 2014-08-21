Будда-груши начали выращивать и продавать в Китае

Новости Китая. Бэби-груши, или как их еще называют груши Будды, появились на прилавках китайских магазинов. Фрукт получил такое название из-за их сходства с каноническими статуями основателя буддизма.

А для того, чтобы вырастить грушу Будды, фермеры используют пластиковые формы (см.фото 2).

Их надевают на фрукты в то время, когда груши начинают расти. Спустя некоторое время плод заполняет форму, и фрукт превращается в маленькую статую.

Напомним, это уже не первый эксперимент фермеров по созданию фруктов и ягод необычной формы. Несколько лет назад китайские предприниматели предлагали огурцы в форме сердца и квадратные арбузы.

Некоторые новшества находят отклик и в Беларуси.

В 2012 году, например, в Гомельской области научились выращивать целебные чудо-грибы шиитаке. Шиитаке или, как его ещё называют на Востоке, «Спящий Будда». Такое уважительное отношение к грибу не случайно. Вот уже две тысячи лет его считают панацеей от всех болезней. Современная западная медицина также подтвердила полезные свойства шиитаке: гриб лечит многое – от раковых заболеваний до импотенции. Противопоказаний практически никаких.

Технологию выращивания грибов шиитаке разработали ученые Института леса при Академии наук Беларуси.

Тот самый случай, когда научные исследования начали зарабатывать реальные деньги. В грибном цехе соблюдается особый режим: гигиенические нормы как в операционной. Температуру и влажность контролирует электроника, но в основе производства всё же ручной труд.