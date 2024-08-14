Дзермант: защита белорусского ядра – залог сохранения системы и нашего существования

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим Беларусь и советские смыслы, как случилась перестройка, лживые заявления Запада и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Они что говорят? «Нам нужна здесь, даже пусть будет диктатура, но Южная Корея». Южная Корея это одна из самых жестких диктатур на планете, напомним. Алексей Дзермант, политолог:

Абсолютно капиталистическая, с участием военных иногда.

Григорий Азаренок:

Да, и с базами НАТО. Это что значит? Она должна быть против России. И хоть диктатура, хоть что угодно и так далее, но поменять плюс на минус. Естественно. Мы же в ответ на это говорим только: Северная. Это значит полный суверенитет, чучхе. Чучхе – это учение о полной абсолютной независимости, о том, что народ настолько талантливый, настолько сильный, настолько мощный, что он все может сам. Да, находимся, к сожалению, мы немножко не в таких условиях как Корея. Несчастная Корея, в которой не было в свое время лекарств лечить детей, но они выстояли. У них есть яростная идеология, у них преемственность власти от отца к сыну, это монархия, можно сказать. У них вот эта идея горящая. У нас немножко другие условия и другой менталитет народа и другое географическое положение, тем не менее, есть схожие параметры. И вот они хотят из нашей «Северной Кореи» хотят сначала сделать Южную, чтобы жесткий режим власти был и была своя некая особенность, но подчиняться Западу.