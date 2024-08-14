Дзермант: защита белорусского ядра – залог сохранения системы и нашего существования
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим Беларусь и советские смыслы, как случилась перестройка, лживые заявления Запада и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Они что говорят? «Нам нужна здесь, даже пусть будет диктатура, но Южная Корея». Южная Корея это одна из самых жестких диктатур на планете, напомним.
Алексей Дзермант, политолог:
Абсолютно капиталистическая, с участием военных иногда.
Григорий Азаренок:
Да, и с базами НАТО. Это что значит? Она должна быть против России. И хоть диктатура, хоть что угодно и так далее, но поменять плюс на минус. Естественно. Мы же в ответ на это говорим только: Северная. Это значит полный суверенитет, чучхе. Чучхе – это учение о полной абсолютной независимости, о том, что народ настолько талантливый, настолько сильный, настолько мощный, что он все может сам. Да, находимся, к сожалению, мы немножко не в таких условиях как Корея. Несчастная Корея, в которой не было в свое время лекарств лечить детей, но они выстояли. У них есть яростная идеология, у них преемственность власти от отца к сыну, это монархия, можно сказать. У них вот эта идея горящая. У нас немножко другие условия и другой менталитет народа и другое географическое положение, тем не менее, есть схожие параметры. И вот они хотят из нашей «Северной Кореи» хотят сначала сделать Южную, чтобы жесткий режим власти был и была своя некая особенность, но подчиняться Западу.
Алексей Дзермант:
Западники все время нас кормят этими авторитарными образами. Сингапур, Киев, Южная Корея: «Вот давайте пойдем таким путем. Система пускай будет жесткой, но мы ее изменим под себя». Так вот я скажу, что ядром нашей системы и Александр Лукашенко почувствовал вот это ядро, он его оформил в такой свой авторский проект, такой государственнический. Но на самом деле ядро этой системы, наш аналог идеологии мощной – это белорусский социализм. Вот это мы должны культивировать, пропагандировать и объяснять людям, что мы строим именно это. И я говорю не только как коммунист и член ЦК Компартии Беларуси. Я говорю, что это будет понятно большинству наших граждан. И в том числе партийцы разных принадлежностей и общественники поймут, вот это ядро и это нужно в себе культивировать. Мы, конечно, модернизировали свою экономику, политсистему, но вот она должна быть, это ядро наше, абсолютно закрытым от вторжения вот этих иезуитов. Вы можете торговаться, что угодно обещать, играть в любые азартные игры с нами, но туда вам не пролезть. И хранитель этой идеи, конечно же, Президент. Но должны быть и другие люди, которые понимают, что только это ядро сохраняет и саму систему, и всех нас. Как только потеряем вот это сокровище, нас они растащат и уничтожат.
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