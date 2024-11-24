Жители Барселоны вышли на улицы с требованием решить жилищный вопрос

Претензии к властям накопились у жителей Испании. Барселону накрыла волна недовольств. 100 тысяч человек, по заявлениям активистов, вышли на демонстрации с требованием решить жилищный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи в руках – символ прошедших митингов. Граждане сетуют на то, что стоимость аренды квартир заметно возросла, при этом купить собственное жилье и вовсе не представляется возможным. Демонстрации начались ночью и проходили до самого утра.

В это время было нарушено движение по центральным улицам города. Жители Барселоны не первые, кто обратил внимание на проблему. Ранее подобные акции будоражили Мадрид, Малагу и Канарские острова. В среднем за последние 10 лет аренда квартир по стране стала дороже на 70 %.