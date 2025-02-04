Дзермант: социальная справедливость и равенство – это и есть настоящая политическая философия нашего Президента

Алексей Дзермант, политолог:

По философии есть актуальная политика, где идут переговоры, а есть глубинная философия стратегии государства. Наш Президент неоднократно про эти все вещи говорил. Более того, если поднять все предыдущие его интервью, где он говорил и про социализм, и про социальную справедливость, и про равенство. Я не побоюсь этого слова, это и есть настоящая политическая философия нашего Президента. Вот все эти вещи. И это не просто философия, это воплощено на практике в белорусском государстве, где реально один из самых низких показатели социального расслоения, где вот эта разница между сверхбогатыми и сверхбедными минимальна. Мы на первых местах в мире по этим показателям. И что это значит? Мы должны все это уничтожить и этим атлантам, сверхлюдям так называемым открыть тут все возможности, чтобы они выпили все соки из наших людей? Нет, конечно. Потому что наше государство изначально строится на других основаниях. Начиная с 19 века. С философов-народников. С социалистов. С большевиков. С тех, кто сражался с польским колониализмом. Тех, кто победил нацизм. Вот эти люди и заложили фундамент нашего государства. Александр Лукашенко здесь не случаен. Он продолжатель этой традиции.