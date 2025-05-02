Дзермант объяснил, кто создаёт шум вокруг георгиевских лент

Алексей Дзермант, политолог:

Значит, кто конкретно этим занимается? Есть две категории людей. Первое, мы прекрасно знакомы с ними в быту. Люди, которые постоянно жалуются на соседей, а некоторым снится и видится, что их там подтравливают соседи. Вот есть такие городские сумасшедшие, полусумасшедшие, которые постоянно действительно всем недовольны. Даже если георгиевская лента будет, скажут: а где яблоневый цвет, мне он больше нравился. Это такие люди, они постоянно будут жаловаться на все. Но есть категория профессиональных провокаторов. Вот они, скорее всего, большинство из них, либо подзуживаются манипуляторами опытными, либо просто сидят на зарплате. И при этом что они делают? Они сбиваются в стаи, а потом в интернете нагнетают бучу, пытаются показать свою значимость, что они некая группа влиятельная, что они вот тут создали общественное мнение, что они какие-то лидеры общественного мнения. Хотя, если копнуть, у одной уголовка за контрабанду, вторая – буржуйка, которая татуировки сатанинские на телах изображает и так далее, и так далее. Это моральные авторитеты, которые нам будут рассказывать про какие-то ленты.

Дальше что они делают? Начинают строчить доносы, например, в то же самое посольство Российской Федерации. Пишут, капают. Вот как те же самые сумасшедшие в ЖЭС постоянно пишут, что их соседи подтравливают. Постоянно идет этот поток доносов, фальши. Естественно, это начинает вызывать определенные вопросы. Я думаю, эта информация, в том числе, куда-то идет.