Прямой эфир

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

02 октября 2018 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?-1

Зданию уже 30 лет, и бушующая непогода заставляет жителей все чаще волноваться. Кто ответственен за обслуживание дома, и с какими еще проблемами столкнулись местные жители? 
Жители свои жилищные проблемы вынуждены решать самостоятельно. Дом в Новом переулке по иронии судьбы уже не совсем новый. Зданию почти 30 лет, и некоторые его уголки просто изжили себя.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?-4

Дело в том, что здание находится на балансе Слуцкого сырокомбината, и свои просьбы о помощи в ремонте жители направляют в адрес предприятия.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?-7

Ответы специалисты дают в обязательном порядке, вот только с мертвой точки дело не двигается. После частичного ремонта кровли стало понятно, что стихие такие изменения не помеха. Однако дело сделано, а значит и вопросов возникать не должно.

Подробности в  видеоматериале

# Проблемы ЖКХ # общество # Свтелана Неделько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было, то было: Пить или не пить – решаем сами/ Умер Роман Карцев/ Наши уже в Испании
02 октября 2018 19:04

Что было, то было: Пить или не пить – решаем сами/ Умер Роман Карцев/ Наши уже в Испании

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением
02 октября 2018 18:37

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Удон, тяхан, рамэн, якисоба: где в Минске заказать азиатскую кухню с привкусом Нью-Йорка?
02 октября 2018 14:09

Удон, тяхан, рамэн, якисоба: где в Минске заказать азиатскую кухню с привкусом Нью-Йорка?