Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зданию уже 30 лет, и бушующая непогода заставляет жителей все чаще волноваться. Кто ответственен за обслуживание дома, и с какими еще проблемами столкнулись местные жители?

Жители свои жилищные проблемы вынуждены решать самостоятельно. Дом в Новом переулке по иронии судьбы уже не совсем новый. Зданию почти 30 лет, и некоторые его уголки просто изжили себя.

Дело в том, что здание находится на балансе Слуцкого сырокомбината, и свои просьбы о помощи в ремонте жители направляют в адрес предприятия.

Ответы специалисты дают в обязательном порядке, вот только с мертвой точки дело не двигается. После частичного ремонта кровли стало понятно, что стихие такие изменения не помеха. Однако дело сделано, а значит и вопросов возникать не должно.