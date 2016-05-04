Двусторонняя и более простая для понимания: новую форму жировки утвердили в Беларуси

Новости Беларуси. Двусторонняя и более простая для понимания. Новая форма жировки утверждена в Беларуси. В ней отдельными блоками прописана оплата основных жилищно-коммунальных услуг по субсидируемым тарифам и обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Появится и более полная информация о доме: количество жильцов, площадь всех помещений и сколько расходуется тепла, электричества и воды на их содержание. Также будут расшифрованы фактические затраты, а в отдельной строке – уровень возмещения их населением. Сегодня он составляет около 40%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.