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Двусторонняя и более простая для понимания: новую форму жировки утвердили в Беларуси

04 мая 2016 07:32
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Новости Беларуси. Двусторонняя и более простая для понимания. Новая форма жировки утверждена в Беларуси. В ней отдельными блоками прописана оплата основных жилищно-коммунальных услуг по субсидируемым тарифам и обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Появится и более полная информация о доме: количество жильцов, площадь всех помещений и сколько расходуется тепла, электричества и воды на их содержание. Также  будут расшифрованы фактические затраты, а в отдельной строке   уровень возмещения их населением. Сегодня он составляет около 40%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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