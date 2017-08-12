Двухразовое горячее питание: для комбайнеров в Беларуси работают тысячи столовых на колесах

Только в Шумилинском районе работает 10 столовых на колесах. Прямо в поле аграриям привозят полный комплекс обедов и ужинов. В обязательном рационе мясо, минеральная и питьевая вода.

С самого начала уборочной по всей стране по несколько раз в день выезжают тысячи машин с горячей пищей.

Новости Беларуси. Накормить каждого комбайнера – такую задачу профсоюзам Беларуси во время селекторного совещания по жатве поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не то, что одно и то же каждый день.

Николай Карнилов, механизатор ОАО «Приозерный мир»: Вы ж сами видите, каждый день нормально кормят. Со столовой возят и ужин, и все. Каждый раз меняются обеды – и крупа, и каши, и супы разные.

Виктор Гуторов, председатель Витебского областного комитета профсоюзов АПК:

Селекторное совещание – оно явилось неким моментом, когда все структуры еще раз обратили внимание на организацию работ на уборке зерновых. Профсоюзам четко поставлена задача: организация и контроль питания механизаторов на уборке. И мы, естественно, внимание уделяем тем вопросам, чтобы качество питания, чтобы своевременность подвоза и в обязательном порядке двухразовое горячее питание.

В Шумилинском районе уже убрано 20 % площадей, занятых под зерновые.

Буквально за неделю здесь намолотили более 3000 тонн зерна. Всего же убрать надо 11 тысяч гектаров.