С начала года в сельхозпредприятия Беларуси МАЗ более 60 единиц техники

Новости Беларуси. «Автопром для нужд аграриев». С начала года в сельхозпредприятия страны Минский автозавод поставил более 60 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовики сейчас особенно востребованы на отвозке урожая.

Кроме того, по всей стране работают 45 станций техобслуживания техники МАЗа, есть и мобильные бригады, в том числе и на самом заводе. Тем временем конструкторы уже думают о том, чем удивить аграриев в будущем.