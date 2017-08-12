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До 17 августа на границе с Литвой таможенное оформление грузового транспорта будет производиться вручную

12 августа 2017 12:11
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Новости Беларуси. На границе с Литвой растут очереди из автомобилей: во всех литовских пунктах пропуска сбой программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим вплоть до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта будет производиться в ручном режиме.

До 17 августа на границе с Литвой таможенное оформление грузового транспорта будет производиться вручную-1

Больше всего машин – 350 – сейчас скопилось в пункте пропуска «Каменный лог».

В «Беняконях» в очереди 160, «Котловке» – 150 и «Привалке» – 105 грузовиков. Государственный таможенный комитет рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт

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