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Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа

11 августа 2017 18:53
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Новости Беларуси. Дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ Григорий Азаренок, увидел, как спасатели помогали горожанам пережить жару, узнал, на каких улицах 12 августа ограничат движение транспорта, и где можно будет интересно провести выходные.

Как в аквапарке. 11 августа столичные МЧС и «Красный крест» помогали минчанам прямо в центре города спасаться от удушающей жары.

Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа-1

Любой желающий мог взять стаканчик минералки. А рядом спасатели развернули настоящий водный аттракцион – прохожие могли оказаться под искусственным дождем. Организаторы решили совместить приятное с полезным: минчанам рассказали о правилах безопасности в жару и учили оказывать первую помощь при тепловом ударе. Также воду на остановке вручали и водителям автобусов – им в такую погоду работать непросто. Жителям столицы акция очень понравилась.

Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
К этому жаркому периоду также нужно готовиться. Нужно надевать соответствующую одежду, одевать головные уборы, долгое время не находиться под прямыми солнечными лучами. В то же самое время употреблять много жидкости.  

Будьте внимательны: на выходных по улице Веры Хоружей от Кропоткина до Шевченко перекроют движение.

Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа-7

Здесь будут укладывать асфальт. 40-й троллейбус пойдет в обход. 22-й и вовсе отменят. Вместо него пойдет временный автобусный маршрут. Также непросто будет проехать по Гамарника. Закрыта будет вся нечетная сторона от Логойского Тракта до Мирошниченко.

Не зря так ярко в Минске засветило солнце. 12 августа на площади Свободы пройдет праздник азербайджанской культуры.

Гостей ждет незабываемый восточный колорит, жаркая лезгинка и отменные блюда азербайджанской кухни. Но вкушая шашлык, оставьте место и для нашей любимой картошки. Через дорогу – возле Дворца – спорта впервые пройдет праздник под названием «Минский драник».

Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа-10

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Гости мероприятия смогут попробовать блюда национальной кухни, но хедлайнером станет белорусский драник. Кафе и рестораны столицы предложат свои уникальные рецепты данного люда, а независимое жюри выберет самый вкусный драник ярмарки.    

А после отменной еды и зажигательных танцев есть возможность посмотреть великолепное кино. Причем под открытым небом. 12 августа дают английские шедевры. Так что не пропустите.

# общество # Погода в Беларуси # Ольга Мельченко # Яна Гурская

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