Помощь спасателей в жару, ограничения движения и развлечения в выходные: новости Минска за 11 августа

Новости Беларуси. Дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ Григорий Азаренок, увидел, как спасатели помогали горожанам пережить жару, узнал, на каких улицах 12 августа ограничат движение транспорта, и где можно будет интересно провести выходные. Как в аквапарке. 11 августа столичные МЧС и «Красный крест» помогали минчанам прямо в центре города спасаться от удушающей жары.

Любой желающий мог взять стаканчик минералки. А рядом спасатели развернули настоящий водный аттракцион – прохожие могли оказаться под искусственным дождем. Организаторы решили совместить приятное с полезным: минчанам рассказали о правилах безопасности в жару и учили оказывать первую помощь при тепловом ударе. Также воду на остановке вручали и водителям автобусов – им в такую погоду работать непросто. Жителям столицы акция очень понравилась.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

К этому жаркому периоду также нужно готовиться. Нужно надевать соответствующую одежду, одевать головные уборы, долгое время не находиться под прямыми солнечными лучами. В то же самое время употреблять много жидкости.



Будьте внимательны: на выходных по улице Веры Хоружей от Кропоткина до Шевченко перекроют движение.

Здесь будут укладывать асфальт. 40-й троллейбус пойдет в обход. 22-й и вовсе отменят. Вместо него пойдет временный автобусный маршрут. Также непросто будет проехать по Гамарника. Закрыта будет вся нечетная сторона от Логойского Тракта до Мирошниченко.



Не зря так ярко в Минске засветило солнце. 12 августа на площади Свободы пройдет праздник азербайджанской культуры. Гостей ждет незабываемый восточный колорит, жаркая лезгинка и отменные блюда азербайджанской кухни. Но вкушая шашлык, оставьте место и для нашей любимой картошки. Через дорогу – возле Дворца – спорта впервые пройдет праздник под названием «Минский драник».