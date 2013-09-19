Люди, удивившие весь мир

Австралийский подросток Райан Кэмпбелл побил мировой рекорд. Он стал самым молодым человеком, самостоятельно облетевшим земной шар на самолете. Райану 19 лет. Родственники и друзья встречали любителя приключений в аэропорту Воллонгонг в Сиднее. За плечами у подростка – 70 дней пути. За это время он сделал 34 остановки в 15 странах. Летел Кэмпбелл на модифицированной версии одномоторного самолета Cirrus SR22.

Страсть к авиации у Райана с детства. За штурвал он сел, когда ему было 6 лет. А свой первый самостоятельный полет совершил в 15.

96-летний житель города Пеория, штат Иллинойс, Фред Стобэй отправил на конкурс авторской песни произведение, которое посвятил своей покойной жене Лорейн. Он познакомился с супругой в 1938-м и прожил с ней в счастливом браке 75 лет.

Организаторов конкурса настолько поразил и растрогал поступок пожилого мужчины, что они решили записать песню, несмотря на то, что она не соответствовала условиям соревнования. Композиция «Милая Лорейн», именованная также как «Письмо от Фреда», за несколько дней стала сенсацией, возглавила хит-парады, собрала миллионы просмотров в интернете и распространилась по социальным сетям. Композиция, которая теперь доступна для скачивания, является первым и единственным произведением автора.

Дизайнер Диана фон Фюрстенберг представила на Неделе моды в Нью-Йорке свою коллекцию сезона «Весна-Лето-2014», посвященную эпохе 90-ых. Модное событие закрывала супермодель Наоми Кэмпбелл, которая прошлась по подиуму в наряде от Фюрстенберг. Темнокожая красавица была одета в платье черного цвета, сверкавшее золотыми узорами. В 2014 году Фюрстенберг будет праздновать 40-летие своей карьеры в модной индустрии.

Однако, несмотря на столь долгий профессиональный путь, дизайнер сообщила, что уже работает над своей очередной коллекцией, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.