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Дворы без автомобилей и благоустроенный парк поблизости. Три дома сдадут в Смолевичах в 2022-м

24 июня 2022 15:21
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Новости Беларуси. В Смолевичах активно возводят четыре дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три из них сдадут в 2022 году.  

Дворы без автомобилей и благоустроенный парк поблизости. Три дома сдадут в Смолевичах в 2022-м-1

В многоэтажках разместится больше 500 квартир. Они предназначены в основном для жителей района, в том числе для многодетных семей. Одна новостройка уже фактически готова, ее сдадут до конца лета. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Еще в два дома жильцы въедут перед новогодними праздниками. Эти многоэтажки станут последними в этом микрорайоне.  

Дворы без автомобилей и благоустроенный парк поблизости. Три дома сдадут в Смолевичах в 2022-м-4

Николай Олехнович, заместитель директора УКС Смолевичского района:  
Все делается в комплексе с благоустройством, более того, для создания более комфортного жилья у нас все эти дворы идут как дворы без автомобилей, то есть у нас выделены отдельные парковки. В том числе за пределами района. Во дворе у нас создается среда, в которой будет более комфортно для жителей. Кроме этого, в этом районе около водохранилища смолевичского уже благоустроен парк отдыха, в котором есть и фонтаны, и спортивные сооружения. Это в пешей доступности.  

Дворы без автомобилей и благоустроенный парк поблизости. Три дома сдадут в Смолевичах в 2022-м-7

Параллельно в микрорайоне возводят и объекты социальной инфраструктуры. Летом сдадут школу на 720 мест. Уже разработан проект поликлиники, который включает в себя современную стоматологию.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Николай Олехнович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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