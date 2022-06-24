Дворы без автомобилей и благоустроенный парк поблизости. Три дома сдадут в Смолевичах в 2022-м

В многоэтажках разместится больше 500 квартир. Они предназначены в основном для жителей района, в том числе для многодетных семей. Одна новостройка уже фактически готова, ее сдадут до конца лета. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Еще в два дома жильцы въедут перед новогодними праздниками. Эти многоэтажки станут последними в этом микрорайоне.

Николай Олехнович, заместитель директора УКС Смолевичского района:

Все делается в комплексе с благоустройством, более того, для создания более комфортного жилья у нас все эти дворы идут как дворы без автомобилей, то есть у нас выделены отдельные парковки. В том числе за пределами района. Во дворе у нас создается среда, в которой будет более комфортно для жителей. Кроме этого, в этом районе около водохранилища смолевичского уже благоустроен парк отдыха, в котором есть и фонтаны, и спортивные сооружения. Это в пешей доступности.