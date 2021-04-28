Двойники городов и ID-карты. В Минске на международном форуме обсуждают будущее цифровой сферы Беларуси

Новости Беларуси. Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» начал работу в Минске. Это площадка для обсуждения настоящего и будущего цифровой сферы Беларуси, а также перевода в цифровую плоскость взаимодействий на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преобразования уже приобрели устойчивый и необратимый характер. Это и информационные системы управления, электронное здравоохранение, образование и проектирование. Например, госэкспертиза уже работает через электронную систему. И если ранее ее подготовка на бумажных носителях занимала 65 дней, то уже сегодня не более 25. На форуме будут презентованы достижения в области электронного правительства. Планируется обсудить проекты по реализации госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси», рассчитанной до 2025 года.

Андрей Павлюченко, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:

Этот процесс непростой. Приятно, что, наверное, среди 200 государств мы занимаем не последнее место. Сегодня на презентации в общем рейтинге мы примерно занимаем 40-е место. Да, конечно, это еще не тот результат, которого бы мы хотели, но мы постепенно к этому стремимся, к тому, чтобы развивать именно электронное правительство, развивать комфорт, удобство для граждан, для бизнеса, комфорт взаимодействия между государством и гражданами. Поэтому сказать, что мы удовлетворены – нет. Но мы очень серьезно работаем, и форум – это одна из форм этой работы.