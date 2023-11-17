Ньокки с беконом. Рассказываем, как приготовить классическое блюдо итальянской кухни

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим классическое блюдо итальянской кухни – картофельные ньокки с беконом. Нам понадобится 500 граммов отварного картофеля, бекон, зелень петрушки, мука, яйца и репчатый лук.

Нарезаем лук мелким кубиком. Лук мы используем для зажарки и отдельно подаем к ньоккам.

Бекон нарезаем средним кубиком. Он также используется для зажарки. Нарезаем не слишком мелко, чтобы он не превратился в сухари. Ньокки можно подавать с грибами (шампиньонами, лисичками, боровиками), сырным соусом. Также блюдо можно подавать с мортаделлой, прошутто, различными сырами. Бекон для подачи ньокков – это классический вариант. Зелень придаст ньоккам свежести и яркие краски.

500 граммов немолодого картофеля предварительно отвариваем, просушиваем и разминаем. Должно получиться сухое пюре. Добавляем туда одно яйцо, 200 граммов муки. Замешиваем крутое тесто. Если добавить в ньокки слишком много муки, они получатся жесткими. Добавляем соль, перец и продолжаем замешивать. Тесто готово, осталось придать ньоккам форму.

Раскатываем тоненькую колбаску в большом количестве муки, чтобы она была равномерная, и начинаем нарезать на маленькие «пятачки». При этом придаем форму пальцем – вдавливаем. Ньокки можно готовить про запас и замораживать. Это не повлияет на их качество.

На разогретую сковороду добавляем масло. Отправляем репчатый лук и бекон. Обжариваем минуты 3-4 на сильном огне.

Воду на ньокки предварительно подсаливаем и доводим до кипения. Отправляем ньокки в кипящую воду. Слегка помешиваем сотейником, чтобы они не прилипли ко дну, и доводим до кипения. После кипения варим буквально минуту.