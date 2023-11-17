Ньокки с беконом. Рассказываем, как приготовить классическое блюдо итальянской кухни

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим классическое блюдо итальянской кухни – картофельные ньокки с беконом. Нам понадобится 500 граммов отварного картофеля, бекон, зелень петрушки, мука, яйца и репчатый лук.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим классическое блюдо итальянской кухни – картофельные ньокки с беконом. Нам понадобится 500 граммов отварного картофеля, бекон, зелень петрушки, мука, яйца и репчатый лук.
Нарезаем лук мелким кубиком. Лук мы используем для зажарки и отдельно подаем к ньоккам.
Бекон нарезаем средним кубиком. Он также используется для зажарки. Нарезаем не слишком мелко, чтобы он не превратился в сухари.
Ньокки можно подавать с грибами (шампиньонами, лисичками, боровиками), сырным соусом. Также блюдо можно подавать с мортаделлой, прошутто, различными сырами. Бекон для подачи ньокков – это классический вариант.
Зелень придаст ньоккам свежести и яркие краски.
500 граммов немолодого картофеля предварительно отвариваем, просушиваем и разминаем. Должно получиться сухое пюре. Добавляем туда одно яйцо, 200 граммов муки. Замешиваем крутое тесто.
Если добавить в ньокки слишком много муки, они получатся жесткими.
Добавляем соль, перец и продолжаем замешивать. Тесто готово, осталось придать ньоккам форму.
Раскатываем тоненькую колбаску в большом количестве муки, чтобы она была равномерная, и начинаем нарезать на маленькие «пятачки». При этом придаем форму пальцем – вдавливаем.
Ньокки можно готовить про запас и замораживать. Это не повлияет на их качество.
На разогретую сковороду добавляем масло. Отправляем репчатый лук и бекон. Обжариваем минуты 3-4 на сильном огне.
Воду на ньокки предварительно подсаливаем и доводим до кипения. Отправляем ньокки в кипящую воду. Слегка помешиваем сотейником, чтобы они не прилипли ко дну, и доводим до кипения. После кипения варим буквально минуту.
Ньокки готовы. Отправляем их на сковородку с зажаркой, добавляем зелень. Жарим минуту, и можно подавать блюдо. Выкладываем ньокки на тарелку. Чтобы сделать их более ароматными, можно добавить немного пармезана и мускатного ореха. Блюдо готово!
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