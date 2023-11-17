«Существует комфортный хаос». Алёна Дзиодзина развеяла политический миф

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
«Беларусь – молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной – президентская республика – оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения», – обозначил Александр Лукашенко в тему электоральной кампании в 2024 году.
Алена Дзиодзина, психолог:
Но как бы ни называлась форма правления, ключевое в ней остается то, насколько народу комфортно. Здесь основной ориентир не название, а приемлема ли сама система, если оценивать с точки зрения пользы для государства и общества. Впечатления в ходе электоральной кампании, как правило, неотъемлемы. И, отдавая свой голос политику или партии, граждане выдают им кредит доверия.
Но есть политический миф, что якобы существует комфортный хаос. Основная суть заблуждения в том, что казалось бы вытворять допустимо все, а бессистемность ведет к несвободе. И человек ощущает, что ограничен.
2020 год столкнул Беларусь с политикой впечатлений и провокаторов, когда пытались рассорить социальное общество с правящей властью. В этом смысле мы уже накопили немалый опыт. Основная опасность в том, что, оставаясь в контексте хаоса, народ не может быть слишком долго. Люди все равно потом соглашаются на любой вид системы, чтобы жизнь опять стала определенной и можно было бы хоть что-нибудь спрогнозировать.
Алена Дзиодзина:
Опыт истории показал, что как раз эта тропа нередко приводила страны к упадку. А люди в целом теряли многое, если не все: то, что строили, то, что нажили. Все комфортное и хорошее… Так «под ширмой демократических форм политического участия фактически действуют экстремистские группировки в целях подрыва государственности», – напоминает нам Президент Лукашенко.
Чтобы не попадались в ловушки соблазнов, не отступали от взятого курса и как аксиому запомнили: «Если оступимся, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам не дай бог попасть в мельницу этого передела».
Предстоящий год снова станет предвыборным, и нет никаких гарантий, что в этот раз не будут прилетать провокации. Распознать попытки манипулировать мы можем в словах и фразах, что поступают извне, побуждая переживать посильнее. В свое время такими словами были, к примеру, «диктатор» или «невероятные».
Алена Дзиодзина:
Важно быть особенно внимательным ко всему, что взывает к нашим эмоциям. Безусловно, не только к тревогам, но и вообще. «Невероятные» тоже ведь не было страшным, но для страны и людей могло стать губительным. Если говорить о тематике, то в теории это могут быть дети, благополучие стариков, уровень жизни, здоровье и безопасность, все та же дихотомия «свобода-контроль» или отсылки к религиозным чувствам.
Наиболее уязвимой считается та проблематика, что волнует общественность. Если ее представлять как задачу, то зачастую все можно решить. Но провокации побуждают увидеть в проблемном вопросе тупик и выразить поактивнее все возникшие чувства.
В сторону актуальной власти это, как правило, критика. С подкреплением мифа, что кто-то еще смог бы справиться лучше. О посылах в подобном ключе имеет смысл вообще сотни раз подумать. Однако с опорой на факты, убедившись в их подтверждении не на базе эмоций, а на том, что возможно увидеть, потрогать. Наука о политических мифах и провокациях, как правило, тоньше, но есть прописные истины, о которых социум должен знать. Если брать по верхам, они были названы.
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