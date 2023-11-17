«Существует комфортный хаос». Алёна Дзиодзина развеяла политический миф

«Беларусь – молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной – президентская республика – оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения», – обозначил Александр Лукашенко в тему электоральной кампании в 2024 году.

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Но как бы ни называлась форма правления, ключевое в ней остается то, насколько народу комфортно. Здесь основной ориентир не название, а приемлема ли сама система, если оценивать с точки зрения пользы для государства и общества. Впечатления в ходе электоральной кампании, как правило, неотъемлемы. И, отдавая свой голос политику или партии, граждане выдают им кредит доверия.

Но есть политический миф, что якобы существует комфортный хаос. Основная суть заблуждения в том, что казалось бы вытворять допустимо все, а бессистемность ведет к несвободе. И человек ощущает, что ограничен.

2020 год столкнул Беларусь с политикой впечатлений и провокаторов, когда пытались рассорить социальное общество с правящей властью. В этом смысле мы уже накопили немалый опыт. Основная опасность в том, что, оставаясь в контексте хаоса, народ не может быть слишком долго. Люди все равно потом соглашаются на любой вид системы, чтобы жизнь опять стала определенной и можно было бы хоть что-нибудь спрогнозировать.

Алена Дзиодзина:

Опыт истории показал, что как раз эта тропа нередко приводила страны к упадку. А люди в целом теряли многое, если не все: то, что строили, то, что нажили. Все комфортное и хорошее… Так «под ширмой демократических форм политического участия фактически действуют экстремистские группировки в целях подрыва государственности», – напоминает нам Президент Лукашенко.

Чтобы не попадались в ловушки соблазнов, не отступали от взятого курса и как аксиому запомнили: «Если оступимся, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам не дай бог попасть в мельницу этого передела».

Предстоящий год снова станет предвыборным, и нет никаких гарантий, что в этот раз не будут прилетать провокации. Распознать попытки манипулировать мы можем в словах и фразах, что поступают извне, побуждая переживать посильнее. В свое время такими словами были, к примеру, «диктатор» или «невероятные».