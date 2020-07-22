«Молодёжный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия фейковым новостям»

Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. О настроениях белорусской молодежи говорили с Егором Макаревичем.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:

Мы должны понимать, что зачастую то, что происходит с точки зрения информационного пространства, – это достаточно утрированная политика, которая проводится нашими оппонентами. Я имею в виду оппонентов действующей власти. Поэтому я бы не рассматривал это с точки зрения какой-то позиции всей белорусской молодежи. Я бы сказал больше: белорусская молодежь по большей части конструктивно настроена. Ребята, которые приехали из регионов, они живут, работают в регионе, учатся. И они эту мысль, эту идею и настроения, которые царят у молодежи в регионах, передали.

Безусловно, мы видим этот накал. Любая избирательная кампания, особенно по выборам Президента, славится подобного рода политтехнологиями, которые используют оппоненты. Но мы прекрасно понимаем, что и те технологии, которые начали использовать мы, тоже достаточно эффективны, они работают сегодня.

Я думаю, Молодежный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия и фейковым новостям, и всему этому контенту, который сегодня существует в сети интернет.