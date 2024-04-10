Движение поездов Минск – Москва восстановлено после обрушения моста в Вязьме

После обрушения моста в Вязьме движение поездов Москва – Минск восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в понедельник, 8 апреля, часть автомобильного моста в Смоленской области рухнула.

В результате было нарушено железнодорожное сообщение между российской столицей и белорусскими городами. Сейчас пути полностью восстановлены. Убирали обломки путепровода и ликвидировали последствия обрушения четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. Помимо этого, пришлось заново провести устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети.