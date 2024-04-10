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Движение поездов Минск – Москва восстановлено после обрушения моста в Вязьме

10 апреля 2024 07:41
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После обрушения моста в Вязьме движение поездов Москва – Минск восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в понедельник, 8 апреля, часть автомобильного моста в Смоленской области рухнула.

Движение поездов Минск – Москва восстановлено после обрушения моста в Вязьме-1

В результате было нарушено железнодорожное сообщение между российской столицей и белорусскими городами. Сейчас пути полностью восстановлены. Убирали обломки путепровода и ликвидировали последствия обрушения четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. Помимо этого, пришлось заново провести устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети.

# Белорусская железная дорога # общество

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