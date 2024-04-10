Температура воздуха в Беларуси достигла летних значений – до +27°С уже в апреле

+27 в начале апреля! Температура воздуха в Беларуси достигла летних значений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве районов она превышает климатическую норму. Первый весенний месяц тоже выдался жарким. В последней декаде марта более чем на пять градусов выше нормы. Такая погода способствовала раннему пробуждению природы. В Гродно несколько дней нежными розовыми лепестками радовала сакура. Она, как правило, цветет недолго. Теперь горожане восхищаются белоснежными цветками алычи.

Хорошее настроение, счастлива, что уже тепло стало, а то холодно все время было как-то, ну, и вообще, пахнет так вкусно на улице.

Это прекрасно, это здорово, это вообще, ну, такой месяц, немножко раньше все расцвело, как мы с вами знаем, но это, наверное, самый прекрасный месяц.

Все цветет, все просто пахнет, люди в огородах сидят, цветочки выращивают.

Наступила весна, зацвели деревья, слышим, птички поют, мирное небо над головой – это дорогого стоит, желаю всем и всегда, чтобы в душе была весна.

По предварительному прогнозу, к концу недели ожидаются небольшие дожди. Не исключены и грозы.