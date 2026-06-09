Верховные Суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Вопросы совершенствования судебных систем Беларуси и России обсудили сегодня, 9 июня, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного Суда России Игорем Красновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы совершенствования судебных систем Беларуси и России обсудили сегодня, 9 июня, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного Суда России Игорем Красновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор получился максимально откровенным. Глава государства подчеркнул: в законе невозможно прописать абсолютно все, поэтому колоссальное значение имеют опыт и внутренняя честность самих судей. Отдельное внимание уделили глубоким реформам.
Напомним, в нашей стране судьи Верховного Суда теперь утверждаются Всебелорусским народным собранием. Эффективная работа судейского корпуса зависит не только от правовых норм, но и от современных условий труда. Беларуси интересен российский опыт цифровизации судов, что позволит повысить оперативность судопроизводства и оптимизировать документооборот.
Лукашенко обсудил интеграцию судебных систем с главой Верховного Суда России.
Призыв Александра Лукашенко судить прежде всего по справедливости, а также его предложение к российским коллегам идти вместе в плане компьютеризации судов – это уже готовое техническое задание для профильных ведомств. И практические шаги делаются мгновенно.
Об одном из таких ключевых решений сразу после встречи во Дворце Независимости журналистам рассказал сам Игорь Краснов.
Игорь Краснов, председатель Верховного Суда России:
Завтра будет подписан впервые между нашими странами меморандум о взаимопонимании между Верховными Судами Российской Федерации и Республики Беларусь, который позволит вывести наше взаимодействие на совершенно новый уровень в целях унификации в судебных подходах, в целях судебной защиты граждан Республики Беларусь и в плане скорого, справедливого и равной защиты наших граждан.
Соглашение такого уровня судебные органы двух стран заключают впервые в истории суверенной Беларуси. Документ фактически переведет партнерство в плоскость конкретных юридических механизмов, исключая лишнюю бюрократию и ускоряя процесс вынесения решений по спорам любой сложности.