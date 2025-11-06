Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района

В преддверии Дня Октябрьской революции в нашей стране открываются новые важные социальные объекты. Такие мероприятия уже стали хорошей традицией независимой Беларуси. Так, в деревне Лесковка Минского района свои двери распахнул новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Знаковый объект стал подарком для любителей спорта пристоличного региона. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. В многофункциональном комплексе созданы все условия для занятий спортом и активного отдыха. Центр притяжения – 25-метровый бассейн на пять дорожек. Для самых маленьких – отдельная чаша. Также есть зона сауны.

Физкультурно-оздоровительный комплекс – это хорошая идея для спорта, туризма, поддержки физподготовки.

Елена Ермак , директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Импульс-драйв»:

Единовременно в час мы можем принимать до 200 посетителей, и в то же время у нас еще будет более 50 человек персонала. Сейчас проходит закупка для тренажеров.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Только за последние два года на территории Боровлянского сельсовета мы открыли новую среднюю школу, детский садик, поликлинику, центр социального обслуживания. Все это способствует и создает условия для раскрытия человеческого потенциала. В настоящий момент идет строительство спортивных сооружений в Крупках, Несвиже. Буквально недавно мы заложили фундамент строительства спортивного сооружения в Заславле.