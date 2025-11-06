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Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района

06 ноября 2025 14:14
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В преддверии Дня Октябрьской революции в нашей стране открываются новые важные социальные объекты. Такие мероприятия уже стали хорошей традицией независимой Беларуси. Так, в деревне Лесковка Минского района свои двери распахнул новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района-2

Знаковый объект стал подарком для любителей спорта пристоличного региона. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. В многофункциональном комплексе созданы все условия для занятий спортом и активного отдыха. Центр притяжения – 25-метровый бассейн на пять дорожек. Для самых маленьких – отдельная чаша. Также есть зона сауны.

Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района-4

Физкультурно-оздоровительный комплекс – это хорошая идея для спорта, туризма, поддержки физподготовки.

Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района-6

Елена Ермак , директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Импульс-драйв»:
Единовременно в час мы можем принимать до 200 посетителей, и в то же время у нас еще будет более 50 человек персонала. Сейчас проходит закупка для тренажеров.

Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района-8

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Только за последние два года на территории Боровлянского сельсовета мы открыли новую среднюю школу, детский садик, поликлинику, центр социального обслуживания. Все это способствует и создает условия для раскрытия человеческого потенциала. В настоящий момент идет строительство спортивных сооружений в Крупках, Несвиже. Буквально недавно мы заложили фундамент строительства спортивного сооружения в Заславле.

Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района-10

Кроме водных процедур, можно будет заниматься фитнесом, пилатесом, восточными единоборствами, играть в волейбол, баскетбол, футбол и настольный теннис. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен на улице с символичным названием Спортивная, готов принимать жителей не только Лесковки, но и соседних населенных пунктов. Кроме того, новый ФОК станет базой для тренировки областной команды по гандболу.

# Социальная инфраструктура # Алексей Кушнаренко

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