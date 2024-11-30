Семейный фестиваль состоялся в РНПЦ психического здоровья

Секреты счастливых отношений приоткрыли для гостей фестиваля «Моя белорусская семья» в РНПЦ психического здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, супругам требуется помощь и поддержка. Ее всегда готовы оказать дипломированные специалисты. Познакомится с ними в непринужденной обстановке смогли те, кто присоединился к проекту. Семинары, лекции и мастер классы, яркие положительные примеры материнства и, конечно же, творчество – все это популяризирует традиционные семейные ценности.

Наталия Громова, заведующая сектором РНПЦ психического здоровья:

Фестиваль вообще под собой несет идею объединения всех наших традиций, культурных, славянских, чтобы все субъекты профилактики, такие как Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, наши епархии Белорусской православной церкви увидели и выработали какую-то единую стратегию подхода для работы, для общения с семьями, которые оказались в той или иной жизненной ситуации.

Юлия Каминская, директор РНПЦ психического здоровья:

Здоровье психическое начинается именно в детстве. Только когда маленький человечек пошел ножками, он уже смотрит, как себя вести в этой жизни. Дети – это наше бесценное богатство, и именно на детей нужно сделать ставки.