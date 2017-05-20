Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку

Новости Беларуси. И напоследок. Набережная Минского моря сегодня превратилась в импровизированную концертную площадку. Причина тому – пианино, которое привезли на пляж Заславского водохранилища.

На инструменте мог сыграть любой желающий. Впрочем, «разогревали» публику, то есть обычных отдыхающих, профессиональные музыканты.

Звучала классика, поп-музыка и легкий джаз.

Свободное пианино – проект уже традиционный. Инструмент устанавливают каждый уикенд в разных местах столицы и за городом.