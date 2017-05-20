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Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку

20 мая 2017 14:29
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Новости Беларуси. И напоследок. Набережная Минского моря сегодня превратилась в импровизированную концертную площадку.

Причина тому – пианино, которое привезли на пляж Заславского водохранилища.

Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку-1

На инструменте мог сыграть любой желающий. Впрочем, «разогревали» публику, то есть обычных отдыхающих, профессиональные музыканты.

Звучала классика, поп-музыка и легкий джаз.

Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку-4

Свободное пианино – проект уже традиционный. Инструмент устанавливают каждый уикенд в разных местах столицы и за городом.

В следующие выходные он будет звучать у Ратуши,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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