«Думаю, что эта студия будет пользоваться большим спросом и интересом». Дмитрий Колдун о новой студии радио «Мир»

Новости Беларуси. Новую высокотехнологичную эфирную студию 23 апреля представили на радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше года понадобилось для реализации проекта. Здесь учли опыт рейтинговых радиостанций Великобритании, Франции, России и Австралии. Студия стала в два раза больше по площади. Все детали интерьера выполнены под заказ из материалов, которые улучшают звук и картинку.

По периметру площадки установлены камеры. Они сами выбирают, кого из собеседников в какую минуту снимать. Аппаратура для стриминга самостоятельно режиссирует и монтирует видео. Картинку дополняют система умного света и оборудование для живого звука. Это своего рода дуэт радио и телевидения.

Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Мы два предыдущих года создавали радиошоу. В том числе и «Без такта» Кати Ивлиевой, который очень хорошие просмотры набирает в YouTube. Это и подвигло нас на создание такой студии, когда мы сможем вести качественный стрим без каких-то дополнительных усилий, без операторов, людей в студии, когда это все делает робот, сама техника.

Дмитрий Колдун, певец:

В Беларуси это вообще в новинку. Я думаю, что эта студия будет пользоваться большим спросом и интересом не только среди артистов, которые находятся и работают в Беларуси. Но сюда можно абсолютно смело приглашать гостей, которые будут приезжать на гастроли из других стран, потому что здесь все для этого есть. Сегодня я сам это попробовал. Здесь можно абсолютно качественно и комфортно исполнять и звучать.