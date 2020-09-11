«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги

Новости Беларуси. Белорусы продолжают отстаивать свой мирный выбор. Митинги под знаком государственной символики проходят в эти дни как в Минске, так и в малых городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 сентября выразить свое мнение о ситуации в стране люди пришли на Площадь Победы. Суверенная и независимая, спокойная и развивающаяся – такой Беларусь видят минчане.

Очень приятно видеть и осознавать, что много неравнодушных людей. Поэтому я думаю, что все получится. Как сказал наш Президент – а я думаю, что он как мужчина должен сдержать свое слово, – он сказал, что любимую не отдадим.

Дело в том, что я не могу смотреть на этот беспредел. Раскалывается народ. Уже, можно сказать, раскололи наш народ. Раскололи наши семьи. Нас хотят оторвать от России. Поэтому я с настроением воинствующим пришла отстоять своего Президента, свою страну, свой флаг. Свое мнение высказали и жители Брестского региона, организовавшие велопробег. Участники взяли старт в легендарной цитадели и преодолели дистанцию в 15 километров.

Должны как-то вместе, дружно держаться, как мы сейчас поедем.

Молодежь имеет право высказываться. В споре рождается истина, поэтому мы готовы выслушивать любое мнение.

Когда соревнования, уже прикольно надеть белорусскую форму, показать, что ты из Беларуси. Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «За Беларусь!» в эти дни проходят по всей стране.