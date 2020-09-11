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«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги

11 сентября 2020 08:49
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают отстаивать свой мирный выбор. Митинги под знаком государственной символики проходят в эти дни как в Минске, так и в малых городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-1

10 сентября выразить свое мнение о ситуации в стране люди пришли на Площадь Победы. Суверенная и независимая, спокойная и развивающаяся – такой Беларусь видят минчане.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-4

Очень приятно видеть и осознавать, что много неравнодушных людей. Поэтому я думаю, что все получится. Как сказал наш Президент а я думаю, что он как мужчина должен сдержать свое слово, – он сказал, что любимую не отдадим.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-7

Дело в том, что я не могу смотреть на этот беспредел. Раскалывается народ. Уже, можно сказать, раскололи наш народ. Раскололи наши семьи. Нас хотят оторвать от России. Поэтому я с настроением воинствующим пришла отстоять своего Президента, свою страну, свой флаг.

Свое мнение высказали и жители Брестского региона, организовавшие велопробег. Участники взяли старт в легендарной цитадели и преодолели дистанцию в 15 километров.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-10

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-12

Должны как-то вместе, дружно держаться, как мы сейчас поедем.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-15

Молодежь имеет право высказываться. В споре рождается истина, поэтому мы готовы выслушивать любое мнение.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-18

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-20

Когда соревнования, уже прикольно надеть белорусскую форму, показать, что ты из Беларуси.

Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «За Беларусь!» в эти дни проходят по всей стране.

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-23

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-25

«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги-27

Так, в Гродно 11 сентября стартует областной туристический слет молодежи, в Слониме состоится открытый диалог депутатов молодежного парламента, а в Краснополье ряды пионеров и октябрят пополнят новобранцы. Концерты и флешмобы пройдут также в населенных пунктах Гомельской области.

За мир и безопасность выступят и спортсмены: по всей стране пройдут вело- и автопробеги.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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